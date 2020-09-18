Adana Haritası: Adana İlçeleri Nelerdir? Adana İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Adana, en fazla göç alan şehirlerin başında gelmektedir. Sanayisi ve tarımı gelişmiş olan Adana'nın en önemli tarım bölgesi Çukurova'dır. Malatya ile birlikte en fazla mevsimlik göç alan şehirdir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Adana'nın Kaç İlçesi Var?



Adana'da toplam 15 ilçe bulunmaktadır. En kalabalık ilçesi olan Seyhan'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 2066'dır. Seyhan Nehri, bölgedeki tarım arazilerinin verimli olmasını sağlamıştır. Bu da Seyhan'ın en fazla göç alan ilçe olmasında önemli bir etkendir. Adana'nın en kalabalık 2. ilçesi Yüreğir, 3 ilçesi Çukurova'dır. 1



Adana'nın Nüfusu Ne Kadar?



Adana'nın nüfusu 50'li yıllarda 117.000 iken, bu rakam 70'li yıllarda 350.000'nin üzerine çıkmıştır. 1986 yılında büyük şehir olan Adana bu tarihten itibaren daha fazla göç almaya başlamıştır. 1997 yılında yapılan sayımda, Adana'nın nüfusu ilk kez 1 milyonu geçmiştir. 2010 - 2018 yılları arasındaki nüfus farkı 600 binden fazladır. 2020 yılı itibariyle nüfusu 2. 237. 040'dır.



Adana'nın İlçeleri Nelerdir?



Yüz ölçümü 1.347 kilometrekare olan Aladağ ilçesi, zengin krom yataklarına sahiptir. Bölgede birçok işleme tesisinin kurulmasından sonra çıkarılan kromun %25'i ihraç edilmeye başlanmıştır. Krom ihracatından elde edilen gelir, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Nüfusu 376.000 olan Çukurova'nın tarım arazileri oldukça verimlidir. Bunun yanı sıra ilçenin çeşitli yerlerinden birçok maden çıkarılır. İlçeden en çok çıkarılan madenler altın, demir, boksit, kurşun ve kireç taşıdır.



1.427 kilometrekarelik bir alana sahip olan Ceyhan, yüz ölçümü bakımından Adana'nın en büyük ilçesidir. Nüfusu 160.000 olan ilçede nüfus yoğunluğu Seyhan ilçesine göre çok daha azdır.



Şehrin 5 merkez ilçesinden biri olan Kozan, aynı zamanda Adana'nın en kalabalık 4. ilçesidir. İlçede iki üniversitenin bulunması nüfusun artmasında önemli bir etkendir. Adana'nın diğer ilçeleri, Sarıçam, İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Karaisalı, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Feke'dir.