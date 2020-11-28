Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözlerimizde bir şeyin ne kadar çok olduğunu belirtmek için ''Dokuz'' kelimesi kullanılır. Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar sözü buna örnek olarak gösterilebilir.



Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre ''Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize'' atasözü ''Boşa Kürek Çekmek'' sözüyle aynı anlama gelir. Adı bir şekilde kötüye çıkmış insanlar toplum tarafından dışlanır. İnsanların itibarı genellikle dedikodu ve iftira sonucu lekelenir. Hak etmedikleri ithamlara maruz kalırlar ve tüm çabalarına rağmen bir daha eskisi gibi saygı görmezler.



Kısaca Atasözünün Anlamı



Kısaca Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünde, çoğunluğun insanlar hakkındaki görüşlerinin kolay kolay değiştirilemeyeceği anlatılır.