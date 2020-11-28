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    HaberlerEğitim Haberleri Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    28.11.2020 - 03:35 |

    Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünde adı kötüye çıkmış olan kişilerin aklanmalarının çok zor olduğu anlatılır. Adını temize çıkarmak isteyen kişilerin çabaları genelde sonuçsuz kalır. Çünkü genellikle toplum kötü bir şöhrete sahip olan kişilere karşı peşin hükümlüdür. İnsanların bir kişi hakkındaki fikirlerini değiştirmek de oldukça zordur. Adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözünün konusu, açıklaması ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

    Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözlerimizde bir şeyin ne kadar çok olduğunu belirtmek için ''Dokuz'' kelimesi kullanılır. Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar sözü buna örnek olarak gösterilebilir.

    Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre ''Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize'' atasözü ''Boşa Kürek Çekmek'' sözüyle aynı anlama gelir. Adı bir şekilde kötüye çıkmış insanlar toplum tarafından dışlanır. İnsanların itibarı genellikle dedikodu ve iftira sonucu lekelenir. Hak etmedikleri ithamlara maruz kalırlar ve tüm çabalarına rağmen bir daha eskisi gibi saygı görmezler.

    Kısaca Atasözünün Anlamı

    Kısaca Adı Çıkmış Dokuza İnmez Sekize atasözünde, çoğunluğun insanlar hakkındaki görüşlerinin kolay kolay değiştirilemeyeceği anlatılır.

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