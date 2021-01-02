Afacan Zıt Anlamlısı Nedir? Afacanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Anlam olarak birbirleri ile çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Özellikle dilimizin doğru kullanılması için zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi çok önemlidir.



Afacanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sözcükte anlam konusunun bir içeriği olan zıt anlamlı kelimeler mutlaka doğru bilinmesi gereken bir konudur. Anlamca birbirinden farklı olan kelimelerden birisi de afacan ile uslu kelimeleridir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilmektedir.



Böylece Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre afacan kelimesinin zıt anlamı uslu kelimesidir. Afacan kelimesi TDK sözlüklerine göre zeki ve yaramaz anlamına gelmektedir. Afacan kelimesinin zıt anlamı olan uslu kelimesinin anlamı ise akıllı uysal ve zeki şeklinde belirtilmektedir. Böylece afacan ve uysal kelimelerinin anlamları birbirinin zıttı veya karşıtı olduğu için bu kelimelere zıt anlamlı kelimeler diyebiliriz.