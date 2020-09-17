Afyonkarahisar Haritası: Afyonkarahisar İlçeleri Nelerdir? Afyonkarahisar'ın İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Afyonkarahisar yerleşiminin bilinen en eski ismi Karahisar-ı Sahib olarak geçer. Şehrin bugünkü isminin temelinde ise bölgede yapılan haşhaş ekimi vardır. Şehir; Eskişehir, Kütahya, Konya, Uşak, Burdur, Isparta ve Denizli ile karayolunda komşuluk yapmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Afyonkarahisar’ın Kaç İlçesi Vardır?



Afyonkarahisar, şehir merkezi de göz önüne alındığında toplamda 18 ilçeli bir şehirdir. Bu ilçelerden en fazla nüfusa sahip olanı Dinar, en az nüfusa sahip olanı ise Kızılören olarak geçmektedir.



Afyonkarahisar Nüfusu Ne Kadar? (Yıllara Göre)



Afyonkarahisar nüfusu, 1965’den yapılan son sayıma kadar düzenli olarak artış göstermektedir. Bu bağlamda şehrin 1965 senesindeki nüfusu 104.686’dır. Günümüzde ise bu rakamın neredeyse 300.000 değerine ulaştığı görülür. Şehir nüfusunun büyük bir çoğunluğu merkezde bulunurken, bir kısmı da kırsal alanda yerleşimine devam etmektedir.



Afyonkarahisar’da nüfus, şehirde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi sebebi ile eğitim ve öğretim zamanlarında bir miktar artış göstermektedir. Yaz aylarında ise şehir merkezi nispeten daha sakin bir hal almaktadır.



Afyonkarahisar İlçeleri Nelerdir?



Afyonkarahisar’a bağlı bulunan 17 ilçe şu şekilde sıralanmaktadır: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı, Şuhut.



Afyonkarahisar’da Yapılabilecek Aktiviteler Nelerdir?



Afyonkarahisar karasal iklim özellik gösteren bir bölgede yer almaktadır. Yaz aylarında sıcak olan şehir, kış aylarında ise soğuk havalara sahiptir. Bu bağlamda, Afyonkarahisar’ı ziyaret edecekler için en uygun zaman dilimi bahar ayları olarak gösterilmektedir. Zaten bu aylarda şehir içinde her kitleye hitap eden türlü festivaller yapılır.



Afyonkarahisar’da Mayıs ayı boyunca katılım sağlanabilecek festivaller sırasıyla; Marsyas Müzik ve Sanat Şenliği, Uçurtma Şenliği, Hamza Şeyh Dede’yi Anma Festivali ve Karaadilli Geleneksel Yağlı Güreşleri’dir. Şehir içinde yapılan festivaller yalnızca Mayıs ile sınırlı kalmamaktadır. Buna göre, yaz bitimine kadar farklı tarihlerde Afyonkarahisar festivallerine katılmak mümkündür.