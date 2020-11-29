Ata sözleri hemen hemen her konuda karşımıza çıkabilecek nitelikteki sözlerdir. Kimi zaman öğüt verici olsa da kimi zaman ise net bir cevap olarak da kullanıma açık olabiliyor. Sözle ifade edilebilen her durumu oldukça güzel özetleyen atasözleri içinde bulunduğumuz durum hakkında da bize net bir ışık tutabilir.



Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Faydalı bir eseri olan ve derin bir bilgi birikimine sahip olan kişiler insanlara asla yüksekten bakmazlar. Alçakgönüllü olurlar. Erdemli ve bilgili kişiler daima mütevazi yapıları ile dikkatleri üzerine çeker.



Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar Atasözünün Kısaca Açıklaması



Bilgili ve erdemli kişiler alçakgönüllü olur. Diğer insanlara karşı aşağılayıcı tavırlar takınmaz. Onlara karşı kendini üstün görmez.