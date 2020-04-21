BİST97.498-1,46EURO7,580,56USD60,82ALTIN374,63-1,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    21.04.2020 - 16:35 |

    Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Derin anlamıyla ağaç yaprağı ile gürler atasözü çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen cümleler arasında yer alıyor. Peki, ağaç yaprağıyla gürler atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

    Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Pek çok atasözü gibi Türk Dil Kurumu'na göre ağaç yaprağı ile gürler anlamı üzerinden farklı yerlerde kullanılmaktadır. TDK ya göre bu atasözünün anlamı ise ’İnsanlar tek başına mutlu olmaz, çevresinde dostları ve sevdikleri olduğu zaman güler’ şeklinde tabir etmek mümkün.

     Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı Nedir?

     Eğer insanlar mutsuz ise doğal olarak etrafındaki onu seven insanlar da mutsuz olur. Özellikle pek çok insan çevresinde arkadaşları, dostları ve ailesi varken onlardan güç olarak mutlu olur. Kişilerin hayatta verimli ve başarılı olabilmesi için sevdiklerinden destek alması gerekir. Ağaç yaprağı ile gürler atasözü de net olarak bunu anlatmaya çalışmaktadır.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Deyimlerden oluşmuş olan atasözleri geçmişten günümüze ulaşmış en önemli cümlelerdir. Bu cümleler arasında ağaç yaprağı ile gürler, İnsanların birbirlerine olan destekleri ile moral motivasyon alabilecekleri anlatılır.

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cezaevinden tahliye olan 1 kişide corona çıkınca diğerleri de karantinaya alındı

    Cezaevinden tahliye olan 1 kişide corona çıkınca diğerleri de karantinaya alındı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Romanya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

    Romanya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

    Sıradaki Haber