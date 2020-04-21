Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Pek çok atasözü gibi Türk Dil Kurumu'na göre ağaç yaprağı ile gürler anlamı üzerinden farklı yerlerde kullanılmaktadır. TDK ya göre bu atasözünün anlamı ise ’İnsanlar tek başına mutlu olmaz, çevresinde dostları ve sevdikleri olduğu zaman güler’ şeklinde tabir etmek mümkün.

Ağaç Yaprağıyla Gürler Atasözünün Anlamı Nedir?

Eğer insanlar mutsuz ise doğal olarak etrafındaki onu seven insanlar da mutsuz olur. Özellikle pek çok insan çevresinde arkadaşları, dostları ve ailesi varken onlardan güç olarak mutlu olur. Kişilerin hayatta verimli ve başarılı olabilmesi için sevdiklerinden destek alması gerekir. Ağaç yaprağı ile gürler atasözü de net olarak bunu anlatmaya çalışmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimlerden oluşmuş olan atasözleri geçmişten günümüze ulaşmış en önemli cümlelerdir. Bu cümleler arasında ağaç yaprağı ile gürler, İnsanların birbirlerine olan destekleri ile moral motivasyon alabilecekleri anlatılır.