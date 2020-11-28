Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözleri öğüt verici, bilgilendirici ve anlamlı sözcüklerdir. Kalıplaşmış sözcüklerden oluşan atasözlerinin günümüzde yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bu atasözlerinden birisi de ' Ağaca Balta Sapı Vurmuşlar Sağı Bedenimden Demiş ' cümlesidir.



Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş Atasözünün Anlamı Ne Demektir?



Bazı durumlarda bizim yetiştirdiğimiz ya da yakın olduğumuz, onlar için çaba gösterip emek harcadığımız kimseler tarafından darbe ve zarar görürüz. Bu durum bu atasözünü net bir şekilde açıklamaktadır.



Ağaca Balta Vurmuşlar Sapı Bedenimden Demiş Kısaca Atasözünün Açılaması



Bu atasözünün açıklaması ise; Yakın hissedilen kişiler tarafından kötülük gelirse bu beklenmedik bir durum olacaktır ve bu kötülük gören insana ağır gelmesi demektir.