Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Psikolojik sıkıntılar, insanları içten içe yıpratır ve belirgin fizyolojik bir problem olmasa da, bu sorunlar hem kendi başlarına risklidir hem de diğer bedensel problemlere de davetiye çıkarır.



Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bu sözdeki kurt, ağaç kurtları olan solucana benzer canlıların ağaçların içerisine yuva yaparak içeriden ağacı tüketmesine ithafen kullanılır. TDK bu benzetmenin esas alındığını ifade eder. İnsanların dertleri de, bu kurtların ağaçlara yaptığının bir benzerini insana yapar. Ağaç ve insan her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir sorunu yokmuş gibi görünebilse de, ikisini de içten içe tüketen bir şey olabilir.



Kısaca Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözü Açıklaması



İnsanların sağlığına zarar veren ve onları tüken şey, içlerine attıkları dertleridir.