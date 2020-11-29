Ağanın Eli Tutulmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ağanın eli tutulmaz atasözü, aynı zamanda, her durumda ağaların ve büyük insanların cömertliğini ve üstün merhametini de yansıtmaktadır.



Ağanın Eli Tutulmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Ağanın eli tutulmaz atasözü, ağaların ve büyük insanların cömertliğini bizlere yansıtmak için kullanılmaktadır. Ağalar genellikle yardımsever ve cömert özellikleri ile öne çıkmışlardır. Bu sebeplerden dolayı hiçbir ağa ile her hangi bir alışveriş içerisinde pazarlık yapılmaz ve belirli bir sınır belirlenmez. Ancak ağalar da cömertlik yaparak satılan malın fiyatı üzerinde para vererek satıcıları mutlu eder ve yardımsever yönlerini ortaya koyarlar.



Kısaca Atasözü Açıklaması Nedir?



Ağanın eli tutulmaz atasözü, cömert bir insanın yardımı ve ihsanı beklenirken kullanılan ve cömertliği, merhameti ve yardımseverliği simgeleyen bir söz, atasözü olarak TDK tarafından açıklanmaktadır.