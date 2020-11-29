Ağanın Eli Tutulmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Cömertlik ve merhamet konularını ele alan binlerce farklı atasözü kullanılmaktadır. Bunlardan birisi olan Ağanın eli tutulmaz atasözü, geçmiş dönemlerden beri, cömert ve eli bol insanları hedef alarak kullanılan bir atasözüdür. Ağanın eli tutulmaz atasözünün tam anlamını sizler için derledik.
Ağanın eli tutulmaz atasözü, aynı zamanda, her durumda ağaların ve büyük insanların cömertliğini ve üstün merhametini de yansıtmaktadır.
Ağanın Eli Tutulmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Ağanın eli tutulmaz atasözü, ağaların ve büyük insanların cömertliğini bizlere yansıtmak için kullanılmaktadır. Ağalar genellikle yardımsever ve cömert özellikleri ile öne çıkmışlardır. Bu sebeplerden dolayı hiçbir ağa ile her hangi bir alışveriş içerisinde pazarlık yapılmaz ve belirli bir sınır belirlenmez. Ancak ağalar da cömertlik yaparak satılan malın fiyatı üzerinde para vererek satıcıları mutlu eder ve yardımsever yönlerini ortaya koyarlar.
Kısaca Atasözü Açıklaması Nedir?
Ağanın eli tutulmaz atasözü, cömert bir insanın yardımı ve ihsanı beklenirken kullanılan ve cömertliği, merhameti ve yardımseverliği simgeleyen bir söz, atasözü olarak TDK tarafından açıklanmaktadır.