Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Özellikle yeni doğum yapmış olan aileler için sıkça telaffuz edilen bir atasözüdür. Atasözünde denilmek istenen düşünce her canlı bereketi ve kısmeti ile dünyaya gelir.



Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözünde benzetme yolu ile anlatılmak istene düşünce şudur. Ahırda meydana gelen bir dananın yiyeceği yemekte onunla birlikte gelir. Çünkü dünya insanların ve diğer canlıların uygun şartlarda yaşadığı bir ekosistemdir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Uzun gözlemler sonucu meydana gelen bu atasözlerinde tecrübeler bulunur. Bu nedenle dikkate alınmalı ve canlılar arasında bir düzen olduğu unutulmamalıdır. Varlık sahnesine adımını atan her canlının kısmetinin bulunması nedeniyle sakin kalınması önerilir. Telaşa kapılıp gelecek kaygısı boş yere yaşanmasına gerek yoktur.