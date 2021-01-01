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    HaberlerEğitim Haberleri Ağır Zıt Anlamlısı Nedir? Ağırın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    01.01.2021 - 14:12 |

    Ağır Zıt Anlamlısı Nedir? Ağırın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ağır kelimesi; hem günlük konuşma içerisinde hem de metinler içerisinde oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Dilimizde yer alan sözcüklerin çok geniş bir yelpazede olması ile zıt anlamlarının da bir o kadar fazla olduğunu belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra ağır kelimesinin zıt anlamı araştırılmaktadır. Peki ağır zıt anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte ayrıntılar.

    Ağır Zıt Anlamlısı Nedir? Ağırın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ağır kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, günümüz teknolojisi sayesinde oldukça çabuk bilgiye ulaşmaktadırlar. Ağır kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek, faydalı olacaktır. 

    Ağırın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ağır sözcüğü, kişinin karşısına sürekli çıkabilecek kelimelerin içerisinde yer alır. Bununla beraber ağır kelimesi hakkında bilgi almayı isteyen kişiler adına yardımcı olmak önemlidir. Ağır kelimesinin zıt anlamlısı; hafiftir. Ağır ile hafif kelimeleri birbirinin zıddı olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra ağır kelimesi ile hafif kelimesine örnek vermek, pekiştiren nitelikte olabilir.

    - Ağır vazoyu, hafif bir şeyin içerisine koymak gerekir ki, daha fazla ağırlaşmasın.

    - Ağır gelen sözcüklerden sonra, üstümdeki yükün hafiflemesi mümkün değil.

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