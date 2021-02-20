Agit İsminin Anlamı Nedir? Agit Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Agit ismi ağlamak anlamına gelen bir isim çeşididir.



Agit İsmi Ne Demek?



Herkes bazı isimlere ilgi duyabilir ve bu isimlerin anlamlarını araştırabilir. Birçok isim farklı anlamlarıyla ön plana çıkarak insanları ilgisini çekebiliyor. Çocukları için bir isim düşünen bireyler en güzel isimleri bulmak için birçok kaynağa başvuruyor. En çok kullanılan isimlerden birisi olan Agit, ailelerin ilgisini çekebiliyor.



Agit isminin ne anlamda olduğu insanların merak ettiği bir diğer konudur. Agit ismi ağlamak anlamına gelen bir isimdir. Anlamıyla ön plana çıkan Agit ismi, ailelerin de tercih ederek kullanıldığı bir isim olabiliyor. Her ismin farklı bir analizi vardır. Birçok insan isimlerin analizlerini yaparak çocukları için uygun olup olmadığını öğrenebilir. Bazı kişilere göre isimlerin bazı karakteristik özellikleri bulunuyor.



Agit İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Agit ismi Arapça kökenli bir isim değildir. Kuran içerisinde geçen isimlerin hepsi Arapça kökenli isimlerdir. Bu yüzden Agit ismi Kuran içerisinde veya herhangi bir ayette geçen isimlerden birisi değildir. Ayet içerisinde geçmemesine rağmen Agit ismi tercih edilerek kullanılabilir.