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    04.01.2021 - 01:51 |

    Ağlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Ağlamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ağlamak kelimesi her şeyden önce bir eylem olarak görev yapan kelimedir. Ağlamak fiili mutsuzluğu ifade eden eylemlerden birisini oluşturur. Kişi üzgün olduğu, kendini iyi hissetmediği, kötü olaylar yaşadığı zamanda ağlamak eylemini gerçekleştirir. Ağlamak zıt anlamlısı nedir? Ağlamanın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    Ağlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Ağlamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ağlamak hem mecaz hem de gerçek anlamda kullanılan kelimelerden, eylemlerden birisini oluşturur. Ağlamak kelimesi kişinin üzgün veya mutsuz olduğu bir şey yaşadığında gözlerinden yaş gelmesini ifade eder.

    Ağlamanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ağlamak kelimesi kişinin gözlerinden yaş gelme eylemini ifade eden bir sözcük ve eylemdir. Bu eylem genel olarak kişiyi üzen veya etkileyen bazen de fazla mutluluk sonucu gerçekleştirdiği bir eylem olarak bilinmektedir.

    Ağlamanın zıt anlamlı bir kelimesi yanı eylemi de mevcut bir halde bulunmaktadır. Bu zıt anlamlı kelime gülmek fiilini ifade eder. Gülmek filli ağlamanın tersi olarak kişinin mutlu olduğu bir şey sonucunda mutluluğunu ifade etme şekli olarak bilinen bir eylem türüdür.

     

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