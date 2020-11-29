Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar sözü, başınıza gelen bir olayda sizin için yürekten sadece sizi yürekten seven en yakınlarınızın üzüleceğini gösterir.



Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar Atasözünün Anlamı Nedir?



Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar atasözü, ülkemizde en çok kullanılan atasözleri arasında yer alıyor. Bu söz, etrafınızdaki kişilerin sizin için üzülüyor gibi görünmesine rağmen aslında gerçekten anneniz kadar üzülmeyeceğini anlatmak için söylenir.



Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar Atasözünün Açıklaması



Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar atasözü, çocuklarının başına bir iş geldiğinde annelerin koşulsuz şartsız içten üzüldüklerini ve diğer kişilerin size ne kadar yakın davranırsa davransın anneniz kadar sizi düşünemeyeceğini ve üzülemeyeceğini gösterir. Bu atasözü en yakınlarınızın değerini bilmeniz için söylenmiş bir sözdür.