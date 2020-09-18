Ağrı Haritası: Ağrı İlçeleri Nelerdir? Ağrı İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Dağlık arazisi ve soğuk iklimi ile dikkat çeken Ağrı ilimiz geçmiş yıllara ait pek çok kültürel eser barındırmaktadır. Yüz ölçümü 11.520 kilometre kareye sahip olan Ağrı ilinin nüfusu 500.000'i geçmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Ağrı'nın Kaç İlçesi Vardır?



Ağrı ili hem kültürel hem de tarihi açıdan önemli illerimizden birisidir. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı Erzurum, Mu, Van ve Bitlis gibi illere de komşuluk etmektedir. Ağrı ili diğer illere göre pek kalabalık sayılmayan bir ilimizdir. Ağrı'da 8 ilçe bulunmaktadır. Nüfusu ise İlçelere ve Ağrı merkeze dağılmış durumdadır.



Ağrı'nın Nüfusu Ne Kadar?



Ağrı nüfusu 2019 verilerine göre 536.199 olmaktadır. Bu nüfusun 277.887 kişisi erkek, 258.312 kişisi kadınlardan oluşmaktadır. Ağrı ilinin yıllara göre nüfusları değişkenlik göstermektedir. Yıllara göre Ağrı'nın nüfusu şu şekilde açıklanmaktadır:



- 2015 yılı Ağrı ilinin nüfusu 547.210 kişidir.

- 2016 yılında ise Ağrı ilinin nüfusu 542.255 kişidir.

- 2017 yılında Ağrı ilinin nüfusu 536.285 kişidir.

- 2018 yılında Ağrı ilinin nüfusu artış göstermiş ve 539.657 kişi olmuştur.

- 2019 yılında ise nüfusta tekrar bir azalma görülmüş ve 536.199 olmuştur.



Ağrı İlçeleri Nelerdir?



Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ilimizin 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin nüfus dağılımları ise birbirinden farklılık gösterebilir. En kalabalık ilçesi Ağrı Merkez İlçesi iken Nüfus açısından en küçük ilçesi ise Hamnur ilçesi olmaktadır. Ağrı ilinin ilçeleri ve nüfusları şu şekildedir:



- Merkez ilçesi nüfusu: 151.083

- Patnos ilçesi nüfusu: 122.850

- Doğubayazıt ilçesi nüfusu: 119.807

- Diyadin ilçesi nüfusu: 41.512

- Eleşkirt ilçesi nüfusu: 32.593

- Tutak ilçesi nüfusu: 30.173

- Taşlıçay ilçesi nüfusu: 20.029

- Hamnur ilçesi nüfusu: 18.152