Ak Zıt Anlamlısı Nedir? Akın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ak kelimesi; beyaz kelimesinin eş anlamlısıdır. Beyaz rengi ile eş anlamlı olan bu kelimenin zıt anlamlısının ne olduğunu bilmek isteyenler açısından bilgi sağlamak okurlara yardımcı olacaktır. Ak kelimesinin, dilimiz ile beraber çok sık bir şekilde kullanıldığını belirtmek gerekir. Ak kelimesinin hem zıt anlamını açıklamak hem de zıt anlamların bulunduğu cümlede örnek vermek, faydalı olacaktır.

Akın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ak kelimesinin zıt anlamlısı, kelimenin kendisi kadar çok sık kullanılmaktadır. Bununla beraber ak kelimesinin zıt anlamlısı; karadır. Ak ile kara kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı olarak belirtilmiştir. Ak ile kara kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek yararlı olacaktır;

- Akla karayı seçene kadar, beynim şaştı.

- Kapkara olan saçları birden aklaşmıştı.