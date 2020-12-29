Ak Zıt Anlamlısı Nedir? Akın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçe dilinin, çok geniş bir yapıya sahip olması sayesinde zıt anlamlıların da oldukça geniş olduğunu belirtmek gerekir. Neredeyse her sözcüğün belli bir zıt anlamı bulunur. Zıt anlamlar; birbirinin tam tersi anlamlara sahip olan sözcüklerden oluşmaktadır. Ak kelimesinin zıt anlamlısı hakkında araştırma yapan kişileri bilgilendirmek önemlidir. Peki ak zıt anlamlısı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ak kelimesi; beyaz kelimesinin eş anlamlısıdır. Beyaz rengi ile eş anlamlı olan bu kelimenin zıt anlamlısının ne olduğunu bilmek isteyenler açısından bilgi sağlamak okurlara yardımcı olacaktır. Ak kelimesinin, dilimiz ile beraber çok sık bir şekilde kullanıldığını belirtmek gerekir. Ak kelimesinin hem zıt anlamını açıklamak hem de zıt anlamların bulunduğu cümlede örnek vermek, faydalı olacaktır.
Akın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Ak kelimesinin zıt anlamlısı, kelimenin kendisi kadar çok sık kullanılmaktadır. Bununla beraber ak kelimesinin zıt anlamlısı; karadır. Ak ile kara kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı olarak belirtilmiştir. Ak ile kara kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek yararlı olacaktır;
- Akla karayı seçene kadar, beynim şaştı.
- Kapkara olan saçları birden aklaşmıştı.