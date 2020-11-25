Akacak Kan Damarda Durmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Akacak Kan Damarda Durmaz atasözü günlük hayatta sık kullanılan bir sözdür. Kısaca herhangi bir zarar karşısında bunun kaçınılmaz olduğu anlamına geldiğini söyleyebiliriz.



Akacak Kan Damarda Durmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



Herhangi bir zarara uğramak birçok kez kaderimizde olan bir durumdur Bu durum ne yapılırsa yapılsın kaçınılmazdır. Akacak Kan Damarda Durmaz atasözü de aslında bu anlamı içermektedir. Kısaca herhangi bir zarar karşısında bunun kaçınılmaz olduğunu anlatarak avundurmak için kullanılan bir söz olmaktadır. Bu atasözünün anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. TDK sözlüklerine göre bu atasözünün anlamı şu şekilde belirtilmiştir:



- Kişi alın yazısında olanla kesinlikle karşılaşır.



Akacak Kan Damarda Durmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



- Annem arkadaşımın başına gelenlerden dolayı akacak kan damarda durmaz dedi.