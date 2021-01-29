29.01.2021 - 07:00 |
Akademisyenlere uluslararası ödül
Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen’in makaleleri, uluslararası ödül aldı.
İngiltere merkezli, 54 yıldır akademik dergi ve kitapların yayıncılığını yapan Emerald Yayıncılık, dünya çapında binlerce makale arasında yaptığı değerlendirmede, Kazançoğlu ve Özen’in “Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi” başlıklı makalesini, “Yüksek Övgüye Değer Makale” ödülüne layık gördü.