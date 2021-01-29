Akademisyenlere uluslararası ödül

İngiltere merkezli, 54 yıldır akademik dergi ve kitapların yayıncılığını yapan Emerald Yayıncılık, dünya çapında binlerce makale arasında yaptığı değerlendirmede, Kazançoğlu ve Özen’in “Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi” başlıklı makalesini, “Yüksek Övgüye Değer Makale” ödülüne layık gördü.