BİST1.4980.00EURO8.930.31USD7.370.60ALTIN434.62-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Akademisyenlere uluslararası ödül
    ABONE OL
    29.01.2021 - 07:00 |

    Akademisyenlere uluslararası ödül

    Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Araştırma Görevlisi Yeşim Deniz Özkan Özen’in makaleleri, uluslararası ödül aldı.

    Akademisyenlere uluslararası ödül

     

    İngiltere merkezli, 54 yıldır akademik dergi ve kitapların yayıncılığını yapan Emerald Yayıncılık, dünya çapında binlerce makale arasında yaptığı değerlendirmede,  Kazançoğlu ve Özen’in “Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi” başlıklı makalesini, “Yüksek Övgüye Değer Makale” ödülüne layık gördü.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

      Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

      On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

      On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

      Üretici de tüketici de şikayetçi

      Üretici de tüketici de şikayetçi

      Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

      Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

      Sıradaki Haber