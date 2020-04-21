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    HaberlerEğitim Haberleri Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    21.04.2020 - 17:12 |

    Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    En çok merak edilen atasözleri arasında akan su yosun tutmaz gelmektedir. Pek çok kişi fazla bilinmediği için bu atasözü ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, akan su yosun tutmaz atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

    Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında akan su yosun tutmaz atasözü, ‘Hareketlilik ve çalışkanlık insanı her zaman üretken ve dinç tutar’ anlamına gelmektedir.

     Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

     Akansu her zaman kendi yatağını temiz tutar. Böylece hareketsiz kalan suya nazaran mikroplar ve diğer tüm istenmeyen etkenler tamamen arındırılır. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. Hareketli ve canlı kişiler daha dinç ve sağlıklı kalırken, aynı zamanda pozitif bir bakış açısına sahip olur. Kötülükten uzak kalınır ve iyimser bir davranış içerisine girilir. Bu sayede o kişi hem kendisini hem de başkalarına yardımcı olacak bir de dirayete sahip olur.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Atasözleri deyimlerin kısaltılmış hali olarak özlü cümlelerdir. Bu cümleler arasında akan su yosun tutmaz; sürekli hareket eden ve çalışan insanların canlı ve dinç kalırken, aynı zamanda iyilikle dolabileceğini anlatır.

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