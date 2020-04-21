Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında akan su yosun tutmaz atasözü, ‘Hareketlilik ve çalışkanlık insanı her zaman üretken ve dinç tutar’ anlamına gelmektedir.

Akan Su Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Akansu her zaman kendi yatağını temiz tutar. Böylece hareketsiz kalan suya nazaran mikroplar ve diğer tüm istenmeyen etkenler tamamen arındırılır. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. Hareketli ve canlı kişiler daha dinç ve sağlıklı kalırken, aynı zamanda pozitif bir bakış açısına sahip olur. Kötülükten uzak kalınır ve iyimser bir davranış içerisine girilir. Bu sayede o kişi hem kendisini hem de başkalarına yardımcı olacak bir de dirayete sahip olur.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri deyimlerin kısaltılmış hali olarak özlü cümlelerdir. Bu cümleler arasında akan su yosun tutmaz; sürekli hareket eden ve çalışan insanların canlı ve dinç kalırken, aynı zamanda iyilikle dolabileceğini anlatır.