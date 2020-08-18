Akdeniz İklim Bölgesi Haritası: Akdeniz'de Görülen İklim Tipleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Akdeniz iklim yapısı, görüldüğü yerlerde yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve ılık sıcaklık ortalamalarına sahip bölgeler ya da ülkeler genelini kapsamaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Akdeniz'de Görülen İklim Tipleri Nedir, Nelerdir?



Akdeniz iklim tipine sahip bölgeler genellikle Ege ve Akdeniz kıyılarına bakan yerlerde görülmektedir. Bunun nedeni dağların kıyıya göre daha da yüksek bir konumda olması sebebiyle yağış miktarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Akdeniz kıyıları, kış sıcaklığının en yüksek hissedildiği yerler olup, yıl boyunca almış olduğu yağış ve sıcaklık ortalama değerleriyle bozulmuş Akdeniz tipi olarak da bilinen, Marmara iklim tipine de sahiptir.



Bu iklim tipi, daha çok Güney Marmara, Trakya ve Gelibolu bölgelerinde görülüp, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında da geçiş iklim tipi özelliğine sahiptir. Kış yağışlarını cephe yağışı şeklinde alan Akdeniz iklim tipi, dünya genelinde Orta Şili, Türkiye, Afrika, Amerika, Avusturya, Portekiz ve Kap bölgesinde görülmektedir. Akdeniz iklim tipinin bitki örtüsü maki olup, her yıl boyunca yeşil kalabilen bodur ağaçların var olduğu ve zeytin, defne yaprağı, keçiboynuzu gibi bitkilerin yetiştiği bir yapıdadır.



Akdeniz İkliminin Özellikleri Nelerden Oluşmaktadır?



Akdeniz iklim tipinin özelliklerine baktığımız zaman yıl boyunca ortalama sıcaklığı 15 - 18 °C civarında seyreden ve temmuz ayında en yüksek ortalama sıcaklığa sahip olan iklim tipi, yaklaşık 25 °C üstü bir sıcaklık değerine sahiptir. Akdeniz iklim tipinde genel itibariyle yazın güneyden gelen çöl iklimi etkisinden dolayı yağış oluşmamaktadır. Bu iklim tipine düşen yağış aralıkları cephesel olmakla birlikte, en çok kış mevsimi yani Kasım ve Nisan ayları arasında düşmektedir. Dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı yağış miktarının nemli havanın etkisiyle kışın daha fazla uzun sürdüğü görülmektedir. Tüm bu özelliklerinin haricinde Akdeniz ikliminin iki ayrı tipe ayrıldığı görülmektedir.