Akıllı Zıt Anlamlısı Nedir? Akıllının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Akıllı hem zekası yüksek kişiler hem de büyüklerinin sözünü dinleyen uslu çocuklar için yaygın kullanılan bir sıfattır. Uysal ve zeki kelimeleriyle eş anlamlıdır. ''Akıllı uslu'' şeklinde ikileme olarak da kullanılabilir. Akıllı zıt anlamlısı nedir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.
Zeki kişilerin düşünce ve eylemleri ''akıllıca'' olarak nitelendirilir. ''Akıllım'' sözü ise Bazı yörelerde seslenme sözü olarak kullanılır.
Akıllının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Aptal:
Örnek Cümle:
Zeki insanlar da arada sırada aptalca hatalar yapabilir.
2- Budala:
Düşünmeden hareket eden ve sık sık hata yapan kişiler budala olarak nitelendirilir.
Örnek cümle:
Söylediği yalanlara inanacak kadar budala bir insanmışım.
3- Ahmak:
Hamk kökünden türeyen Ahmak kelimesi Arapçadan dilime geçmiştir.
Örnek cümle:
O, Hayatımda gördüğüm en düşüncesiz ve ahmak insanlardan biri.
4- Sersem:
Akıllının zıt anlamlısı olan sersem kelimesi sersemlemek şeklinde fiil olarak da kullanılır.
Örnek Cümle:
Sersem sersem konuşup benim canımı sıkma.
Akıllının zıt anlamı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Bön, Alık, Ebleh ve Şapşal.