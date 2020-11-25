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    HaberlerEğitim Haberleri Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 14:38 |

    Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri eskiler tarafında oluşturulan bilgece sözlerdir. Geçmişten bugüne kadar değişmeden gelmişlerdir. Eskilerin yaşadıkları olaylardan çıkardıkları dersler sonucu oluşmuşlardır. Uyarı ve ders verici niteliktedirler. Günlük hayatta sık sık kullanılmaktadırlar. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker sözü de bunlardan biridir. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün anlamı nedir? Cümle içerisinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.

    Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözü kendi hatalarımızdan dolayı, bu hatalar unutkanlıktan veya düşüncesizlikten kaynaklanabilir, bu sebeplerden dolayı bir işi daha uzun sürede ve yorucu bitirmek anlamına gelir.

    Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

    Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözü bazı durumları kısaca ifade etmek amaçlı kullanılmıştır. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: İnsan, verdiği kararın kötü sonuçlarını görmeye başlayınca telaşa kapılır, şuraya buraya koşuşturmaya başlar. Bunun sonucu olarak ayaklar daha ziyade yorulur.

    Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Atasözünün Kısaca Açıklaması

    Akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözünün cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Kendi kendine işi zora soktun ve sonucunda da sen yoruldun. Bilmiyor musun sen akılsız başın cezasını ayaklar çeker?

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