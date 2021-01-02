Akın Zıt Anlamlısı Nedir? Akının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Zıt anlamlı kelimeler bir birlerine karşılık gelen fakat ters anlam içeren kelimeler olarak biliniyor. Bu kelimeler genellikle olumlu ve olumsuz durumları ifade etmek için çoğunlukla beraber kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra zıt anlam bir olayı veya durumu ifade etmek için kullanılan kelimeler için geçerlidir. İsim gibi özel olarak kullanılan kelimelerin zıt anlamlıları bulunmaz.



Akının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Akın kelimesi yapılan bir işe veya olaya verilen bir isim olduğu için zıt anlamı bulunmayan kelimler arasında yer alıyor. Ayrıca akın zıt anlamlısı olmayan fakat eş anlamlısı olan kelimeleri arasındadır. Akının eş anlamlı kelimeleri ise yağma, baskın gibi kelimeler olarak biliniyor.