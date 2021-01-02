02.01.2021 - 23:04 |
Akın Zıt Anlamlısı Nedir? Akının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Her kelimenin bir zıt anlamlısı olmadığı net bir şekilde bilinen bir bilgidir. Bu bilginin yanı sıra zıt anlamlı kelimelerin ters anlam bakımından birbirlerine karşılık verebiliyor olmaları gerekiyor. Her kelimenin de ters anlamlı bir karşılığı olmadığı için zıt anlam bütün kelimeler için geçerli bir durum değildir. Özellikle isim gibi kalıcı ve değişmesi pek mümkün olmayan kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler hakkında detaylı bilgileri derledik.
Zıt anlamlı kelimeler bir birlerine karşılık gelen fakat ters anlam içeren kelimeler olarak biliniyor. Bu kelimeler genellikle olumlu ve olumsuz durumları ifade etmek için çoğunlukla beraber kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra zıt anlam bir olayı veya durumu ifade etmek için kullanılan kelimeler için geçerlidir. İsim gibi özel olarak kullanılan kelimelerin zıt anlamlıları bulunmaz.
Akının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Akın kelimesi yapılan bir işe veya olaya verilen bir isim olduğu için zıt anlamı bulunmayan kelimler arasında yer alıyor. Ayrıca akın zıt anlamlısı olmayan fakat eş anlamlısı olan kelimeleri arasındadır. Akının eş anlamlı kelimeleri ise yağma, baskın gibi kelimeler olarak biliniyor.