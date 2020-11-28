BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Anlamı Ne Demek?
    ABONE OL
    28.11.2020 - 02:58 |

    Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Aklına geleni işleme her ağacı taşlama atasözü anlam bakımından önemli yeri olan atasözlerimizdendir. Bu atasözümüzün manasını anlayarak günlük hayattaki iletişim dilinde yer verebilirsiniz. Sizlere aklına geleni işleme her ağacı taşlama atasözünün anlamı ne demek? Tüm detayları derledik.

    Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Atasözleri bize yol göstermesi açısından benzetmelerle akılda kalıcı benzetmeler kullanılarak bugünlere erişen öğütlerdir.

    Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Aklına geleni işleme her ağacı taşlama sözü bize aklımıza her eseni yapmanın yanlışlığını anlatmaktadır. Aklımıza gelen her söz söylenmemeli, her iş yapılmamalıdır. Öncelikle mantık süzgecinden süzerek hareket etmek gerekir. Akla gelen her şüphe araştırılmadan doğru olarak kabul edilerek hareket edilmez. Akla gelen her iş yerli yersiz olarak yapılmamalı, akla gelen her sözle başkalarını zan altında bırakmak doğru olmaz. İstenmeyen sonuçlara yol açabilir.

    Kısaca Atasözünün Açıklaması

    Bu atasözü bize davranışlarımızla ilgili bir nasihat olarak söylenmiştir. Düşünmeden yapılan bir hareket ya da söylenen bir söz yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle akıl ve mantık birlikte işlemeli, hareketler bu süzgecin neticesinde yapılmalıdır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Varlık Fonu'ndaki görev değişimi Resmi Gazete'de

    Varlık Fonu'ndaki görev değişimi Resmi Gazete'de

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

    İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

    Sıradaki Haber