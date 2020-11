Atasözleri bize yol göstermesi açısından benzetmelerle akılda kalıcı benzetmeler kullanılarak bugünlere erişen öğütlerdir.



Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Aklına geleni işleme her ağacı taşlama sözü bize aklımıza her eseni yapmanın yanlışlığını anlatmaktadır. Aklımıza gelen her söz söylenmemeli, her iş yapılmamalıdır. Öncelikle mantık süzgecinden süzerek hareket etmek gerekir. Akla gelen her şüphe araştırılmadan doğru olarak kabul edilerek hareket edilmez. Akla gelen her iş yerli yersiz olarak yapılmamalı, akla gelen her sözle başkalarını zan altında bırakmak doğru olmaz. İstenmeyen sonuçlara yol açabilir.



Kısaca Atasözünün Açıklaması



Bu atasözü bize davranışlarımızla ilgili bir nasihat olarak söylenmiştir. Düşünmeden yapılan bir hareket ya da söylenen bir söz yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle akıl ve mantık birlikte işlemeli, hareketler bu süzgecin neticesinde yapılmalıdır.