Akredite sertifikalar, okulda kredilendirilebilecek

Bu tip kurslar ve sertifika programlarıyla öğretmenlerin becerisinin arttığına işaret eden Selçuk, şunları söyledi: “Salgın sürecinde öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu. Yüz binlerce saat eğitim alındı ve sürekli sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımının hayata geçmesi söz konusu oldu. Eskiden yıllık 20-30 binlerde düşündüğümüz öğretmen eğitimi çerçevesi artık 1 milyona çıktı.”



Selçuk, Bakanlık olarak ulusal ve uluslararası akredite sertifikalarını çok önemsediklerini, öğretmenlerin dünya penceresiyle bir arada olmasını, öğrencilerin dünyanın her yerinden sertifikalar almasını istediklerini ifade ederek, “Bu sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Yani ‘Ben şu sertifikayı aldım, akredite bir sertifika. Bu sertifikanın okuduğum lisede kredilendirilmesini istiyorum’ diyebilmesi için bir altyapı oluşturuyoruz” diye konuştu.



Yeni eğitimler geliyor



Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Selçuk, “Onların sayesinde bu eğitimler ülkenin kılcal damarlarına ulaşıyor. Şehirlerde, ilçelerdeki okullarda öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle buluşuyor ve onların hayatları değişiyor. Çok yeni eğitimler, farklı çalışmalar geliyor” açıklamasını yaptı.



Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Güçlü öğretmen, güçlü gelecek” sloganıyla 14 Ocak’ta başlayan çalışmalarda birinci aşamanın tamamlandığını anlattı. Boyacı, “Uluslararası akredite sertifika programı eğitimlerine yaklaşık 30 bin öğretmenimiz katıldı. Dört temel alanımız vardı; nesnelerin interneti, Python, siber güvenlik ve ağ yönetimi” dedi. Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan 13 bin 987 öğretmen ve bin 235 öğrenciye sertifikaları Bakan Selçuk, çevrimiçi bağlantıyla takdim etti.