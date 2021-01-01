Akşam Zıt Anlamlısı Nedir? Akşamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bazı kaynaklarda gece ile akşam eş anlamlı olarak gösterilse de ikisi farklı zamanlardır. Akşam güneşin battığı saatten itibaren 22.00'a kadar olan vakittir. 22.00 ile güneşin doğuşuna kadar olan süre ise gece olarak tanımlanır.

Akşamın Zıt Anlamı Olan kelimeler

1- Sabah:

Güneşin doğuşuyla başlayan ve öğlene kadar devam eden zaman dilimidir. Akşam kelimesi ile birlikte ikileme olarak da kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A- Her sabah erken kalkıp yarım saat yürüyüş yaparım.

1.B- Bir yıl boyunca sabah akşam ders çalıştı.

2- Gündüz:

Gündüz kelimesi de akşam ile zıt anlamlı kelimelerden biridir.

Örnek Cümle:

Yazın gündüzleri 30 derecenin üstüne çıkıyor.

3- Seher:

Seher kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir.

Örnek Cümle:

Hayatımda ilk defa bir seher kuşu gördüm.