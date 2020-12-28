Aktif Zıt Anlamlısı Nedir? Aktifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Her kelimenin biri zıt anlamlısı bulunurken aktif kelimenin de bir karşılığı yer almaktadır. Bu karşılığı öğrenmek suretiyle amacı göre farklı yerlerde, cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.



Aktifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Çalışkan, canlı ve hareketli anlamı üzerinden kullanılan aktif kelimesi, aynı zamanda etkileyen ya da etken şeklinde de ifade edilmektedir. Bu durumun tersini anlatan kelime olarak ise, ‘pasif’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Amaca uygun şekilde pasif kelimesinin değerlendirebilirsiniz.



Özellikle birçok kişi internet üzerinden aktif zıt anlamlısı hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bu doğrultuda aktif üzerinden gelen anlamın tam tersini gösterebilmek için, pasif kelimesini değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir duruma tepki göstermeyen ya da etkisiz kalan şeklinde ifade edilen bir sözcüktür. Hem herhangi bir eşya ya da hayvana hem de bir insan üzerinden değerlendirilebilir. Günümüzde yaygın kullanılan sözcüklerden biridir.