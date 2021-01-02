Al Zıt Anlamlısı Nedir? Alın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Al kelimesi yazım itibariyle almak anlamına geldiği gibi al kırmızı anlamına da gelmektedir. Türkçede birçok kelime aynı şekilde yazılıp farklı anlamlara gelebilmektedir. Kelimenin anlamını cümle içinde belirlemek daha kolaydır.



Alın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Alın karşıt anlamı olan kelime verdir. Al emir kipi kullanılarak yapılmış bir fiil olarak kullanıldığında karşılık gelen kelime ver kelimesidir. Al bir renk olarak kullanıldığında ise karşılık gelen kelime karadır. Al kelimesinin karşıt anlamı yazımına göre iki şekilde bulunur.



Örneğin bu elbiseyi al cümlesinde karşıt olarak elbiseyi ver cümlesini kullanmak iki karşıt anlamı kullanmaktır. Başka bir örnekte ise başında al bir eşarp vardı cümlesinde ise bir renk vurgulanmaktadır. Al kelimesinin burada karşıt anlamı ise eşarbı aldan karaya döndü şeklinde karşıt anlamı kullanılmaktadır.