Al Zıt Anlamlısı Nedir? Alın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Alın karşıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Hangi durumlarda al karşıt anlamı kullanılmaktadır? Kelimenin karşıt anlamı da emir kipi olmalı mıdır? Ver kelimesi tam karşıt anlamı destekler mi? Vermek kelimesi karşılığı almak olarak belirlenir mi? Al kelimesi başka hangi mecaz anlamda kullanılmaktadır? Alın karşıt anlamı ve al zıt anlamlısı olan kelimeler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik
Al kelimesi yazım itibariyle almak anlamına geldiği gibi al kırmızı anlamına da gelmektedir. Türkçede birçok kelime aynı şekilde yazılıp farklı anlamlara gelebilmektedir. Kelimenin anlamını cümle içinde belirlemek daha kolaydır.
Alın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?
Alın karşıt anlamı olan kelime verdir. Al emir kipi kullanılarak yapılmış bir fiil olarak kullanıldığında karşılık gelen kelime ver kelimesidir. Al bir renk olarak kullanıldığında ise karşılık gelen kelime karadır. Al kelimesinin karşıt anlamı yazımına göre iki şekilde bulunur.
Örneğin bu elbiseyi al cümlesinde karşıt olarak elbiseyi ver cümlesini kullanmak iki karşıt anlamı kullanmaktır. Başka bir örnekte ise başında al bir eşarp vardı cümlesinde ise bir renk vurgulanmaktadır. Al kelimesinin burada karşıt anlamı ise eşarbı aldan karaya döndü şeklinde karşıt anlamı kullanılmaktadır.