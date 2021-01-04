Alacak Zıt Anlamlısı Nedir? Alacağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Alacak kelimesi; bir kişiden ya da herhangi bir yerden alınmamış olan mal, mülk ve parayı temsil eder. Alacak kelimesinin genel olarak bu yüzden kullanıldığını belirtmek pek de yanlış olmayacaktır. Alacak kelimesinin zıt anlamlısı ise, tam tersi durumları ifade etmek için kullanılır.

Alacağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Alacak kelimesi; günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerin içerisinde yer alan bir kelimedir. Alacak kelimesinin zıt anlamı için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Alacak kelimesinin zıt anlamı; verecek olarak belirtilmiştir. Bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;

- Alacaklılar, verecekli kişinin kapısına dayanıp, gözlerimizin önünde tehdit etmişlerdi.

- Alacaklı, verecekli kavgasıymış bu kavga.