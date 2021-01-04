Alacak Zıt Anlamlısı Nedir? Alacağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlı kelimelerin öğrenilmesi; öğrenciler için oldukça önemli bir konudur. Zıt anlamlı kelimelerin neredeyse hepsinin bir karşılığının olduğunu belirtmek mümkündür. Dilimizde kullanılan her kelimenin belli bir zıt anlamlısı bulunur. Zıt anlamlısı bulunmayan kelimelerin çok nadir olduğu söylenebilir. Zıt anlamlısı merak edilen kelimeler içerisinde alacak kelimesi bulunmaktadır. Peki alacak zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Alacak kelimesi; bir kişiden ya da herhangi bir yerden alınmamış olan mal, mülk ve parayı temsil eder. Alacak kelimesinin genel olarak bu yüzden kullanıldığını belirtmek pek de yanlış olmayacaktır. Alacak kelimesinin zıt anlamlısı ise, tam tersi durumları ifade etmek için kullanılır.
Alacağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Alacak kelimesi; günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerin içerisinde yer alan bir kelimedir. Alacak kelimesinin zıt anlamı için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Alacak kelimesinin zıt anlamı; verecek olarak belirtilmiştir. Bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;
- Alacaklılar, verecekli kişinin kapısına dayanıp, gözlerimizin önünde tehdit etmişlerdi.
- Alacaklı, verecekli kavgasıymış bu kavga.