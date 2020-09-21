ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl İKİ kez uygulanacak. ALES/1 sonrası ALES/2 için heyecanlı bekleyiş başladı. ALES sınavına girmek isteyen fakat başvuru tarihlerini kaçıranlar ALES/2 başvurusunda bulunabilecek. Peki ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ALES/ ve ALES/2 sınavları hakkında bilinmesi gerekenler...

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. ÖSYM tarafından ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ALES/1 sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı sonuçları ise 7 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.