BİST1.104-0.75EURO8.960.08USD7.610.82ALTIN472.28-0.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
    ABONE OL
    21.09.2020 - 10:54 |

    ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

    Bir ALES sınavı için heyecan gittikçe artmaya başladı. Büyük bir merakla beklenen ve ilki 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES'in, 2. sınavının başvuru tarihi, sınav günü ve sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin sorunun cevabı da belli oldu...

    ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl İKİ kez uygulanacak. ALES/1 sonrası ALES/2 için heyecanlı bekleyiş başladı. ALES sınavına girmek isteyen fakat başvuru tarihlerini kaçıranlar ALES/2 başvurusunda bulunabilecek. Peki ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ALES/ ve ALES/2 sınavları hakkında bilinmesi gerekenler...

    ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. ÖSYM tarafından ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    ALES/1 sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

    ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.

    ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

    ALES/2 sınavı sonuçları ise 7 Ocak 2020 tarihinde duyurulacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çamlıca Tepesi'ndeki bu görüntü tarih oluyor! Resmen başladı

    Çamlıca Tepesi'ndeki bu görüntü tarih oluyor! Resmen başladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...

    Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...

    Sıradaki Haber