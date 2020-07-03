BİST116.9080.00EURO7.700.05USD6.850.03ALTIN391.420.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri ALES için yeniden başvuru alınacak
    ABONE OL
    03.07.2020 - 07:00 |

    ALES için yeniden başvuru alınacak

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

    ALES için yeniden başvuru alınacak

    Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir” ifadelerine yer verdi. ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13-23 Mart’ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz’da yeniden başvuru alınacak.

    Adaylar başvurularını, 6 Temmuz’da mesai saati bitimine kadar ÖSYM  sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri  Sistemi’nden yapabilecek. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz’da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sitesinden kartla gerçekleştirecekler ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. Sınava 13-23 Mart’ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler de 2-6 Temmuz’da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi “https://ais.osym.gov.tr”den güncelleme yapabilecek. -ANKARA AA

    Kurt sürüsünün ortasında kaldı, canını böyle kurtardıBatman’ın Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye’de hareketlilik arttı

    Suriye’de hareketlilik arttı

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    Mesafeli kına gecesi

    Mesafeli kına gecesi

    Sıradaki Haber