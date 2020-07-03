ALES için yeniden başvuru alınacak

Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir” ifadelerine yer verdi. ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13-23 Mart’ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz’da yeniden başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, 6 Temmuz’da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden yapabilecek. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz’da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sitesinden kartla gerçekleştirecekler ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. Sınava 13-23 Mart’ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler de 2-6 Temmuz’da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi “https://ais.osym.gov.tr”den güncelleme yapabilecek. -ANKARA AA