Alet İşler El Övünür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu atasözünde bir işin başarılmasında pay sahibi olan kişiler için ''alet'' sözcüğü mecazi anlamıyla kullanılmıştır.

Alet İşlet El Övünür Atasözünün Anlamı Ne Demek?

TDK'ya göre Alet İşlet El Övünür atasözü, kibirli insanların başkalarının yardımlarını yok sayıp sadece kendilerini övmesini anlatıyor. Bu tür insanların ortak özelliği en küçük başarılarını bile abartarak anlatmalarıdır. Bu yüzden de arkadaş ortamında ve çevresinde sık sık kendileriyle övünürler.

Kısaca Alet İşler El Övünür Atasözü Açıklaması

Kısaca Alet İşler El Övünür atasözünün anlamı nedir diye soranlar için cevap kibir ve bencilliktir. Çünkü sadece kibirli ve bencil insanlar, başkalarının da katkısının olduğu işlerde kendilerini ön plana çıkarır.