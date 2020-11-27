Alet İşler El Övünür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Alet İşler El Övünür atasözünde insanların yapımında çok az emeği olduğu işlerde bile kendisiyle gururlandığı anlatılmaktadır. Örneğin bir işin başarıyla tamamlanmasında birçok kişinin payı olsa bile bazı insanlar söz konusu işi tek başına yaptıklarını düşünür. Alet İşlet El Övünür atasözünün anlamı ve konusu nedir? Merak edenler için atasözünü ayrıntılı bir şekilde açıkladık.
Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu atasözünde bir işin başarılmasında pay sahibi olan kişiler için ''alet'' sözcüğü mecazi anlamıyla kullanılmıştır.
Alet İşlet El Övünür Atasözünün Anlamı Ne Demek?
TDK'ya göre Alet İşlet El Övünür atasözü, kibirli insanların başkalarının yardımlarını yok sayıp sadece kendilerini övmesini anlatıyor. Bu tür insanların ortak özelliği en küçük başarılarını bile abartarak anlatmalarıdır. Bu yüzden de arkadaş ortamında ve çevresinde sık sık kendileriyle övünürler.
Kısaca Alet İşler El Övünür Atasözü Açıklaması
Kısaca Alet İşler El Övünür atasözünün anlamı nedir diye soranlar için cevap kibir ve bencilliktir. Çünkü sadece kibirli ve bencil insanlar, başkalarının da katkısının olduğu işlerde kendilerini ön plana çıkarır.