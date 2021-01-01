Alıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Alıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Alıcı kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanılan kelimelerden birisi olmaktadır. Diğer bir yandan birçok sektörde ve bilim alanında kullanılan bir kelime olmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımız zaman alıcı kelimesinin karşılı olarak satın almak isteyen kimse veya müşteri olmaktadır. Ayrıca sıfat anlamı ise kendisine bir şey gönderilen kimse olmaktadır. Alıcı kelimesi diğer bir yandan halk ağzında Azrail anlamında da kullanılmaktadır.

Alıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Alıcı kelimesinin iki farklı zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki verici olurken, ikincisi ise verici olmaktadır. Her iki kelime de alıcı kelimesinin farklı anlamlarını karşılayabilen kelimeler olarak dilimizde kullanılmaktadır.