01.01.2021 - 15:11 |
Alıcı Zıt Anlamlısı Nedir? Alıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Doğada her varlık zıttı ile var olmakta ve tanımlanmasını zıtları sağlamaktadır. Bu kural dillerde de geçerli olmaktadır. Bizim dilimizde de bu şekilde zıt anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler anlam olarak bir birlerin tersi olmaktadır. Bu kelimelerden birisi de alıcı olmaktadır. Sizlerle alıcı zıt anlamlısı yanı sıra bu kelime ve karşıt anlamlı kelimeleri ile ilgili bilgileri derledik.
Alıcı kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanılan kelimelerden birisi olmaktadır. Diğer bir yandan birçok sektörde ve bilim alanında kullanılan bir kelime olmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımız zaman alıcı kelimesinin karşılı olarak satın almak isteyen kimse veya müşteri olmaktadır. Ayrıca sıfat anlamı ise kendisine bir şey gönderilen kimse olmaktadır. Alıcı kelimesi diğer bir yandan halk ağzında Azrail anlamında da kullanılmaktadır.
Alıcının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Alıcı kelimesinin iki farklı zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki verici olurken, ikincisi ise verici olmaktadır. Her iki kelime de alıcı kelimesinin farklı anlamlarını karşılayabilen kelimeler olarak dilimizde kullanılmaktadır.