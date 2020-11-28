Allah Dağına Göre Kar Verir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Allah dağına göre kar verir atasözünün konusu genel olarak insanların üstlenebileceği kadar derdin ve sorumluluğun sahibi olacaklarıdır.



Allah Dağına Göre Kar Verir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözleri konuşmalar ve açıklamalar sırasında rahat bir şekilde kullanılabilir. Ataların yüzyıllar önce söyledikleri bu sözler tecrübelere dayalı olur. Doğruluğu kanıtlanan bu sözler sayesinde insanların yaşamlarına ışık tutulur. Her bir atasözünün doğruluğu tespit edilmiş ve herkes tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Uzun konuşmalar yerine kısa atasözleri kullanılarak anlatılmak istenenler rahat bir şekilde ifade edilebilir. Allah dağına göre kar verir atasözü ise çok sık kullanılır. Bu atasözü ise varlıklı ve güçlü kişilerin dertlerinin de çok olacağını ifade eder.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Allah dağına göre kar verir atasözü çoğu zaman kullanılan atasözleri arasında yer alır. Bu atasözünün anlamı ise TDK aracılığı ile bulunur. Buna göre Allah dağına göre kar verir atasözü kişiler varlıklı dahi olsalar onların da sorunları olabileceğini gösterir.