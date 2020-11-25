Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste sözü, güçsüz olan kişileri ezmek konusunda, güçlü olana verilmiş gözdağı mahiyetinde bir sözdür.



Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Mazlum, yani güçsüz, kendini koruyup kollayacak maddi ve/veya manevi yeterliliklerden yoksun kimseler, uğradıkları haksızlıklara karşı, doğrudan ve anında bir savunma ya da tepki geliştiremezler. Fakat ilahi düzenin ya da toplumsal adaletin, nihayetinde mazlum olanın hakkını ona teslim edeceğine ya da mazlum olana zulmetmiş olan kişiden çıkaracağına inanılır.



Bu sayede, kendi başına hiçbir savunma mekanizması olmayan mazlum kimselerin ezme, hakkını gasp etme gibi davranış ve tutumların sonucu hemen alınamasa da, zaman içinde muhakkak karşılık bulacaktır.



Kısaca Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste Atasözünün Açıklaması



Eğer gariban, güçsüz bir kimseye karşı kötü bir eylemde bulunulursa, bunun cezası hemen görülmese de, zaman içinde ve yavaşça zulüm eden kişiden çıkacaktır.