Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Edebiyat fakültelerinde yer alan Alman Dili ve Edebiyat bölümü 4 yıllıktır. Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde eğitim Almanca verilmektedir. Fırat Üniversitesinin İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinde de Alman Dili ve Edebiyat bölümü bulunuyor. Lisans programından mezun olan öğrenciler çevirmenlik, yaratıcı yazarlık ve öğretmenlik yapabilir. Alman Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Merak edenler için tüm detayları derledik.
Lisans eğitim programı, Türkiye'deki bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere toplam 5 yıldır. Muafiyet sınavından yüksek not alanlar hazırlık okumadan, eğitim hayatına 1. sınıftan başlayabilir.
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?
Alman Dili ve Edebiyatı bölümü kısaca 'Germanistik' adıyla bilinir. Bu bölümden mezun olan kişilere de ''Germanist'' adı verilir. Erasmus ile yurt dışına giden öğrenciler Almanca ile birlikte ikinci bir dil öğrenebilirler. Başarı sıralaması 15722 olan İstanbul Üniversitesinin taban puanı ise 396,45064'dır.
Hacettepe Üniversitesinin taban puanı 373,73927
Ege Üniversitesinin taban puanı 366,82165
Akdeniz Üniversitesinin taban puanı ise 346,72293
Her yıl, üniversiteler, Alman Dili ve Edebiyat bölümüne ortalama 50 - 80 öğrenci alıyor.
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?
1. ve 2. Dönem Dersleri
Ülke Bilgisi
Edebiyat Bilimi Temel Kavramları
Sözlü Anlatım
Gramer
3. ve 4. Dönem Dersleri
Çağdaş Alman Kültürü
Alman Edebiyatında Roman
Modern Alman Şiiri
Edebi Metinler
Gramer
5. ve 6. Dönem Dersleri
18. Alman Kültürü ve Edebiyatı
İleri Dil Becerileri
Çeviri Teknikleri
Söz Varlığı Alıştırmaları
7. ve 8. Dönem Dersleri
Almanca Eğitiminde Kuramlar ve Yöntemler
Yeni Alman Edebiyatı Tarihi
İleri Dil Becerileri
Almanca Uzmanlık Dili I - II
Medya Semineri
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Dünya genelinde İngilizceden sonra en çok konuşulan Avrupa dillerinden biri Almancadır. Bu nedenle Alman dili ve edebiyat bölümü mezunları kolaylıkla iş bulabilir. Çalışabilecekleri alanlar şunlardır:
1- Yeminli ve noter onaylı tercüme bürolarında çevirmenlik
2- Almanca öğretmenliği
3- Turist rehberliği
4- Organizasyon firmalarında, havayolu şirketlerinde ve vize merkezlerinde üst düzey yöneticilik
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
1- Yayın evlerinde çevirmen, editör ve redaktör olarak çalışabilirler.
2- Otellerde, müzelerde ve sit alanlarında rehberlik yapabilirler.
3- Elçiliklerde ve bakanlıklarda tercüman olarak çalışabilirler.
4- Özel ders verebilirler.
5- Hem İngilizce hem Almanca bilenler birçok reklam ajansında ve medya kuruluşunda iş bulabilir.