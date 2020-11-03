Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Lisans eğitim programı, Türkiye'deki bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere toplam 5 yıldır. Muafiyet sınavından yüksek not alanlar hazırlık okumadan, eğitim hayatına 1. sınıftan başlayabilir.



Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?



Alman Dili ve Edebiyatı bölümü kısaca 'Germanistik' adıyla bilinir. Bu bölümden mezun olan kişilere de ''Germanist'' adı verilir. Erasmus ile yurt dışına giden öğrenciler Almanca ile birlikte ikinci bir dil öğrenebilirler. Başarı sıralaması 15722 olan İstanbul Üniversitesinin taban puanı ise 396,45064'dır.



Hacettepe Üniversitesinin taban puanı 373,73927

Ege Üniversitesinin taban puanı 366,82165

Akdeniz Üniversitesinin taban puanı ise 346,72293



Her yıl, üniversiteler, Alman Dili ve Edebiyat bölümüne ortalama 50 - 80 öğrenci alıyor.



Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



Ülke Bilgisi

Edebiyat Bilimi Temel Kavramları

Sözlü Anlatım

Gramer



3. ve 4. Dönem Dersleri



Çağdaş Alman Kültürü

Alman Edebiyatında Roman

Modern Alman Şiiri

Edebi Metinler

Gramer



5. ve 6. Dönem Dersleri



18. Alman Kültürü ve Edebiyatı

İleri Dil Becerileri

Çeviri Teknikleri

Söz Varlığı Alıştırmaları



7. ve 8. Dönem Dersleri



Almanca Eğitiminde Kuramlar ve Yöntemler



Yeni Alman Edebiyatı Tarihi

İleri Dil Becerileri

Almanca Uzmanlık Dili I - II

Medya Semineri



Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Dünya genelinde İngilizceden sonra en çok konuşulan Avrupa dillerinden biri Almancadır. Bu nedenle Alman dili ve edebiyat bölümü mezunları kolaylıkla iş bulabilir. Çalışabilecekleri alanlar şunlardır:



1- Yeminli ve noter onaylı tercüme bürolarında çevirmenlik

2- Almanca öğretmenliği

3- Turist rehberliği

4- Organizasyon firmalarında, havayolu şirketlerinde ve vize merkezlerinde üst düzey yöneticilik

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

1- Yayın evlerinde çevirmen, editör ve redaktör olarak çalışabilirler.

2- Otellerde, müzelerde ve sit alanlarında rehberlik yapabilirler.

3- Elçiliklerde ve bakanlıklarda tercüman olarak çalışabilirler.

4- Özel ders verebilirler.

5- Hem İngilizce hem Almanca bilenler birçok reklam ajansında ve medya kuruluşunda iş bulabilir.