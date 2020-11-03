85,80BİST1.1390.49EURO10.001.82USD8.541.23ALTIN523.261.73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
    ABONE OL
    03.11.2020 - 16:13 |

    Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Edebiyat fakültelerinde yer alan Alman Dili ve Edebiyat bölümü 4 yıllıktır. Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde eğitim Almanca verilmektedir. Fırat Üniversitesinin İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinde de Alman Dili ve Edebiyat bölümü bulunuyor. Lisans programından mezun olan öğrenciler çevirmenlik, yaratıcı yazarlık ve öğretmenlik yapabilir. Alman Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Merak edenler için tüm detayları derledik.

    Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Lisans eğitim programı, Türkiye'deki bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere toplam 5 yıldır. Muafiyet sınavından yüksek not alanlar hazırlık okumadan, eğitim hayatına 1. sınıftan başlayabilir.

    Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

    Alman Dili ve Edebiyatı bölümü kısaca 'Germanistik' adıyla bilinir. Bu bölümden mezun olan kişilere de ''Germanist'' adı verilir. Erasmus ile yurt dışına giden öğrenciler Almanca ile birlikte ikinci bir dil öğrenebilirler. Başarı sıralaması 15722 olan İstanbul Üniversitesinin taban puanı ise 396,45064'dır.

    Hacettepe Üniversitesinin taban puanı 373,73927

    Ege Üniversitesinin taban puanı 366,82165

    Akdeniz Üniversitesinin taban puanı ise 346,72293

    Her yıl, üniversiteler, Alman Dili ve Edebiyat bölümüne ortalama 50 - 80 öğrenci alıyor.

    Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

    1. ve 2. Dönem Dersleri

    Ülke Bilgisi
    Edebiyat Bilimi Temel Kavramları
    Sözlü Anlatım
    Gramer

    3. ve 4. Dönem Dersleri

    Çağdaş Alman Kültürü
    Alman Edebiyatında Roman
    Modern Alman Şiiri
    Edebi Metinler
    Gramer

    5. ve 6. Dönem Dersleri

    18. Alman Kültürü ve Edebiyatı
    İleri Dil Becerileri
    Çeviri Teknikleri
    Söz Varlığı Alıştırmaları

    7. ve 8. Dönem Dersleri

    Almanca Eğitiminde Kuramlar ve Yöntemler

    Yeni Alman Edebiyatı Tarihi
    İleri Dil Becerileri
    Almanca Uzmanlık Dili I - II
    Medya Semineri


    Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

    Dünya genelinde İngilizceden sonra en çok konuşulan Avrupa dillerinden biri Almancadır. Bu nedenle Alman dili ve edebiyat bölümü mezunları kolaylıkla iş bulabilir. Çalışabilecekleri alanlar şunlardır:

    1- Yeminli ve noter onaylı tercüme bürolarında çevirmenlik
    2- Almanca öğretmenliği
    3- Turist rehberliği
    4- Organizasyon firmalarında, havayolu şirketlerinde ve vize merkezlerinde üst düzey yöneticilik
    Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
    1- Yayın evlerinde çevirmen, editör ve redaktör olarak çalışabilirler.
    2- Otellerde, müzelerde ve sit alanlarında rehberlik yapabilirler.
    3- Elçiliklerde ve bakanlıklarda tercüman olarak çalışabilirler.
    4- Özel ders verebilirler.
    5- Hem İngilizce hem Almanca bilenler birçok reklam ajansında ve medya kuruluşunda iş bulabilir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bitlis'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika... Bitlis'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    Bu görüntüler İstanbul'dan! Binada çatlaklar...

    Bu görüntüler İstanbul'dan! Binada çatlaklar...

    Sıradaki Haber