Alt Zıt Anlamlısı Nedir? Altın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Alt, sözlüklerde yer alan birçok deyimde de kullanılır. Örnek: ''Alt Tarafı'', ''Altını Üstüne Getirmek'', ''Alt Etmek ve ''Alt Üst Olmak.'' Alt kelimesi ile kullanılarak kalıplaşmış birçok ifade de bulunuyor. Örneğin: Alt Ligler ve Alt Tabaka.



Altın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Üst:



Örnek Cümleler:



1.A- Trafiğin yoğun olduğu saatlerde üst geçidi kullanmalısın.

1.B- Aradığınız yer bu yolun üst tarafında kalıyor.

1.C- Çantanın üst gözüne de baktın mı?



2- Yukarı:



Alt gibi yukarı kelimesi de eski Türkçedir. Cümlelerde alt sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.



Örnek Cümleler:



1.A- Bu meydanın yukarısında yeni bir giyim mağazası açıldı.

1.B- Yukarı kata çıkıp suyun nereden damladığını öğrenmeye çalışacağım.

1.C- Yukarı gel de öyle konuşalım.