Alt Zıt Anlamlısı Nedir? Altın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
11. yüzyıldan beri kullanılan alt kelimesi, bir nesnenin ya da yapının yere bakan kısmı demektir. Birçok kelimenin sonuna alt sözcüğü getirilerek yeni kelimeler ve söz grupları türetilir. Örneğin: Yeraltı, Merdiven Altı, Köprü Altı ve Bilinçaltı. Alt zıt anlamlısı nedir? Örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.
Alt, sözlüklerde yer alan birçok deyimde de kullanılır. Örnek: ''Alt Tarafı'', ''Altını Üstüne Getirmek'', ''Alt Etmek ve ''Alt Üst Olmak.'' Alt kelimesi ile kullanılarak kalıplaşmış birçok ifade de bulunuyor. Örneğin: Alt Ligler ve Alt Tabaka.
Altın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Üst:
Örnek Cümleler:
1.A- Trafiğin yoğun olduğu saatlerde üst geçidi kullanmalısın.
1.B- Aradığınız yer bu yolun üst tarafında kalıyor.
1.C- Çantanın üst gözüne de baktın mı?
2- Yukarı:
Alt gibi yukarı kelimesi de eski Türkçedir. Cümlelerde alt sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- Bu meydanın yukarısında yeni bir giyim mağazası açıldı.
1.B- Yukarı kata çıkıp suyun nereden damladığını öğrenmeye çalışacağım.
1.C- Yukarı gel de öyle konuşalım.