Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Özellikle insanların değerini anlatmak amaçlı güzel bir atasözü olarak öne çıkan altın yere düşmekle pul olmaz, günümüzde yaygın olarak değerlendiriliyor. Bu güzel atasözünün ne anlama geldiğini öğrendikten sonra, farklı yerlerde değişik zamanlarda kullanabilirsiniz.



Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Değerli bir insan konumunu kaybetmekle ya da oradan uzaklaştırılmak ile herhangi bir değer kaybetmez. Özellikle faziletli ve erdemli insanların değeri, bilen kişiler nazarında hiçbir zaman düşmez. İnsan birinin gözünde nasıl bir intiba bırakmış ise, aynı şekilde her zaman o değeri korur.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Gündelik yaşamda sıkça kullanılan ve nasihat olarak değerlendirilen özlü sözler atasözleridir. Yüzyıllara dayanan ve belli bir deneyim ile tecrübe üzerinden yargılar getiren atasözleri, ortak düşünce ve tutumların yansıtmaktadır.