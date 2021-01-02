Amaç Zıt Anlamlısı Nedir? Amacın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Amaç kelimesi insanların hedefini belirlemek üzere kullanılan kelimelerden birisini teşkil eder. Bu hayatta her insanın bir amacı, bir gayesi bulunmaktadır. Buradan da göreceğimiz üzere amaç kelimesinin eş anlamlısı, gaye kelimesi olmaktadır. Eş anlamlı kelime bir kelimenin farklı yazıldığı ancak aynı anlama geldiği diğer kelimesini belirtmektedir. Amaç zıt anlamlısı nedir? Amacın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Amaç kelimesi insanların hayatta en çok olarak istedikleri, hedefledikleri bir durumdur. Bu kelime insanların günlük hayatında çok fazla kullandıkları, insanların hayatlarının çoğunun temeline koydukları bir kelimedir.
Amacın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Amaç kelimesi insanlar için çok değerli ve kıymetli bir kelimedir. Çoğu insan bu hayatta bir amacı olduğu için yaşar. Yaptığı faaliyetleri o amacı doğrultusunda gerçekleştirir. Her insan hayatını geleceği için koyduğu bir hedef yani amaç doğrultusunda o amaç için sürdürmektedir.
Amaçsız insanlar genel olarak mutlu olmayan, hayatlarını boş geçiren insanları teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra amaç kelimesi zıt anlamı olmayan bir kelimedir. Bazı kelimelerin zıt anlamı bulunmamaktadır. Amaç kelimesi de bunlardan birisini teşkil eder.