Amaç Zıt Anlamlısı Nedir? Amacın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Amaç kelimesi insanların hayatta en çok olarak istedikleri, hedefledikleri bir durumdur. Bu kelime insanların günlük hayatında çok fazla kullandıkları, insanların hayatlarının çoğunun temeline koydukları bir kelimedir.



Amacın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Amaç kelimesi insanlar için çok değerli ve kıymetli bir kelimedir. Çoğu insan bu hayatta bir amacı olduğu için yaşar. Yaptığı faaliyetleri o amacı doğrultusunda gerçekleştirir. Her insan hayatını geleceği için koyduğu bir hedef yani amaç doğrultusunda o amaç için sürdürmektedir.



Amaçsız insanlar genel olarak mutlu olmayan, hayatlarını boş geçiren insanları teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra amaç kelimesi zıt anlamı olmayan bir kelimedir. Bazı kelimelerin zıt anlamı bulunmamaktadır. Amaç kelimesi de bunlardan birisini teşkil eder.