Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözü, tüm insanlar içerisinde hiç kimsenin bize annelerimiz kadar yakın olamayacağını anlatmak için kullanılan bir atasözüdür. Siz de TDK' ya göre ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözü ne anlama geliyor? Öğrenerek siz de en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözü, nasıl şehirler içerisinde Bağdat'ın bir benzeri yoksa aynı şey insanların hayatındaki kişiler içinde geçerlidir. Hayatınızda bulunan insanlardan hiç biri anneniz gibi olamaz. Bu atasözü de annelerin değerini anlatmak için kullanılır.

Kısaca Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar Olmaz Atasözü Açıklaması

Hayatınızdaki hiç bir insan sizin annenizin yerini tutamaz.