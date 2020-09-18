Ankara Haritası: Ankara İlçeleri Nelerdir? Ankara İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Başkent Ankara'nın nüfusu 1 yıl içerisinde 135 bin 91 kişi artmıştır. Bu nedenle nüfus 5 milyon 639 bin 76 kişiye ulaşmıştır. Ankara içerisinde kadınların sayısı erkeklerin sayısında 51 bin 376 kişi fazladır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Ankara'nın Kaç İlçesi Vardır?



Ülkemizde nüfusa bakıldığında en kalabalık il İstanbul’dur. İstanbul ilinin ardından en fazla nüfusa sahip olan il Ankara'dır. Ankara'nın komşu illeri Bolu, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Kırıkkale ve Çankırı illeridir. Binlerce yıl boyunca birçok tarihe tanıklık etmiş olan Ankara'nın toplamda 25 ilçesi bulunmaktadır.



Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar?



Ankara nüfusu 2019 yılına göre 5.639.076 olmaktadır. Bu nüfus içerisinde kadın ve erkeklerin sayıları birbirlerinden farklıdır. 2.793.850 kişi erkek, 2.845.226 kişi ise kadından oluşmaktadır. Bu sebeple yüzdesel olarak %49,54 erkek, %50,46 kadın diyebiliriz. Ankara'nın yıllara göre nüfusu ise şu şekildedir:



- Ankara'nın 2015 yılı nüfusu 2.621.235 kişi erkek nüfus, 2.649.340 kişi ise kadın nüfustan oluşmaktadır.

- Ankara'nın 2016 yılı nüfusu 2.653.431 kişi erkek nüfus, 2.693.087 kişi ise kadın nüfustan oluşmaktadır.

- Ankara'nın 2017 yılı nüfusu 2.702.492 kişi erkek nüfus, 2.742.534 kişi ise kadın nüfustan oluşmaktadır.

- Ankara'nın 2018 yılı nüfusu 2.728.9000 kişi erkek nüfus, 2.775.085 kişi ise kadın nüfustan oluşmaktadır.

- Ankara'nın 2019 yılı nüfusu 2.793.850 kişi erkek nüfus, 2.845.226 kişi ise kadın nüfustan oluşmaktadır.



Ankara'nın İlçeleri nelerdir?



Ankara ilinin 25 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin isimleri ise şu şekildedir:



- Akyurt

- Altındağ

- Ayaş

- Balâ

- Beypazarı

- Çamlıdere

- Çankaya

- Çubuk

- Elmadağ

- Etimesgut

- Evren

- Gölbaşı

- Güdül

- Haymana

- Kahramankazan

- Kalecik

- Keçiören

- Kızılcahamam

- Mamak

- Nallıhan

- Polatlı

- Pursaklar

- Sincan

- Şereflikoçhisar

- Yenimahalle