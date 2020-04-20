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    20.04.2020 - 18:37 |

    Anlam Eş Anlamlısı Nedir? Anlam Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Anlam kelimesi dilimizde çok sık kullanılan kelimedir. Cümle içerisinde kelimelerin doğru yazılışları bazen bilinmemektedir. Anlam kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimeler nasıl yazılır? Bu soruların cevapları TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Peki, anlam kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir? Eş anlamlısı nedir? İşte, detaylar.

    Anlam Eş Anlamlısı Nedir? Anlam Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Türkçe anla fiilinden türemiş olan bir kelimedir. Anlam kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler mana, meal, mazmun kelimeleridir.

    Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

    Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklıdır. Fakat anlam yönünden aynı kelimelerdir. Bu kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlam kelimesinin anlamı aşağıda açıklanmıştır.

    - Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya bir olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun
    - Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya bir eserin anlatmak istediği şey

    Anlam kelimesinin eş anlamlı kelimeleri şunlardır:

    - Mana, meal, mazmun, fehva ve deme

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