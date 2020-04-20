Anlam Eş Anlamlısı Nedir? Anlam Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Türkçe anla fiilinden türemiş olan bir kelimedir. Anlam kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler mana, meal, mazmun kelimeleridir.



Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklıdır. Fakat anlam yönünden aynı kelimelerdir. Bu kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlam kelimesinin anlamı aşağıda açıklanmıştır.



- Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya bir olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun

- Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya bir eserin anlatmak istediği şey



Anlam kelimesinin eş anlamlı kelimeleri şunlardır:



- Mana, meal, mazmun, fehva ve deme