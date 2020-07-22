Anlatım Bozuklukları - Örnekler Üzerinden Konu Anlatımı

Anlatım bozukluğu özellikle sınavlarda birçok öğrencinin hata yapma oranının yüksek olduğu konulardan bir tanesidir. Anlatım bozukluğu konuları günlük hayatta çok sık kullanıldığı için cümle içinde anlatım bozukluğunu bulmak oldukça sıkıntılıdır. Bu sebeple anlatım bozukluğu ile ilgili detaylar öğrenciler için merak konusu olmuştur.

Anlatım Bozuklukları

Anlatım bozukluğunun birçok sebebi vardır. Anlatım bozukluğu; anlatıma dayalı anlatım bozuklukları ve dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları olarak ikiye gruba ayrılır. Anlama dayalı anlatım bozuklukları gereksiz sözcük kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, deyim yanlışlıkları anlam belirsizliği olarak gruplara ayrılır. Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları; öge eksikleri, eklerin gereksiz kullanımı, tamlama yanlışlıkları, özne yüklem uyumsuzluğu gibi alt başlıklara ayrılmıştır.

Anlatım Bozukluğu Örnekleri

Anlama dayalı anlatım bozuklukları arasında genelde sözcüklerin anlamları ile alakalı anlatım bozukluklar yer almaktadır.

Gereksiz Sözcük Kullanımı

Örnek: ‘gizli sırlarımı aşikar etme.’ cümlesinde ‘sır’ sözcüğü zaten gizli anlamı taşıdığı için gizli sözcüğü burada gereksiz kullanılmıştır. Doğrusu ‘sırlarımı aşikar etme.’ olmalıdır.

Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı

Örnek: ‘ikinci el araba ücretleri bu sene çok arttı.’ cümlesinde ücret sözcüğü hizmet alma durumunda kullanılan bir sözcük iken satın alma işlemlerinde fiyat sözcüğü kullanılmalıdır.

Doğrusu ‘ikinci el araba fiyatları bu sene çok arttı.’ şeklinde yazılmalıdır.

Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Örnek: ‘beni hiç unutma, arada bir hatırla’ sözcüğü olasılık ve kesinlik bildiren sözcüğün bir arada kullanılması anlamına gelmiştir. Bu sebeple ‘Beni Unutma arada bir hatırla’ şeklinde doğrusu yapılmalıdır.

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

Örnek: ‘fakülteyi bitirince öğretmen olarak doğduğu şehre geri döndü.’ cümlesinde köyde öğretmen olarak doğduğu anlamı çıkar. Kelimelerin yerini değiştirilmesi gerekir. ‘doğrusu fakülteyi bitirince doğduğu şehre öğretmen olarak döndü.’ olmalıdır.

Deyim Yanlışları

Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Bu sebeple kelimelerin yerleri ya da kelimeleri değiştirilemez. Örnek: ‘çok konuştuk bugün beynimi şişirdi.’ örneğinde olduğu gibi Beyin şişirmek kalıplaşmış bir sözcük değildir. ‘çok konuştu bugün kafamı şişirdi.’ şekline doğrusu yapılmalıdır.

Anlam Belirsizliği

Bazı kelimeler cümlede birden fazla anlamı karşılar. Bu sebeple belirsizliğin giderilmesi gerekir. ‘küçük evin arkasına saklandı.’ cümlesinde küçük bir ev arkasına saklanan ya da Küçük bir çocuğun evin arkasına saklandığı anlamı çıkar. Bu sebeple bir virgül konularak cümlenin anlamını düzeltilmesi gerekir. Doğrusu ‘küçük, evin arkasına saklandı.’ olmalıdır.