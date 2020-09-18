Antalya Haritası: Antalya İlçeleri Nelerdir? Antalya İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

80'li yılların ilk çeyreğinden sonra Antalya ticaret ve turizm alanında hızla gelişmiştir. Tarım arazileri geniş olan Antalya, Akdeniz Bölgesinin en fazla göç alan şehridir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Antalya'nın Kaç İlçesi Var?



Antalya'da toplam 19 ilçe ve 900'den fazla mahalle bulunmaktadır. Nüfus 550 binin üstünde olan Kepez, en kalabalık ilçesidir. Antalya nüfusunun %42'si Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşamaktadır. Muratpaşa, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçedir. İlçede kilometrekareye düşen insan sayısı 5067'dir.



Antalya'nın Nüfusu Ne Kadar?



1970'lerde nüfusu 600 binin altında olan Antalya 80'li yıllardan sonra gelişmeye ve göç almaya başlamıştır. 1985 yılında şehrin nüfusu 891.150 olmuştur. Doksanlı yıllarda nüfusu bir milyonu aşan Antalya'nın 2011 yılındaki nüfusu 2.043.482'dir. Yıllık nüfus artış binde 25'in üstünde olan şehrin 2020 yılı itibariyle nüfusu 2.426.000'dır.



Antalya'nın İlçeleri Nelerdir?



1868 yılında Antalya'ya bağlanan Alanya, şehrin turizm merkezlerinden birini oluşturuyor. Toplam nüfusu 312 binin üstünde olan ilçeye her yıl 2 milyonun üstünde yerli ve yabancı turist geliyor. Antik kentleri ile meşhur olan Finike, maden yatakları bakımından da zengindir. İlçeden çıkarılan Limyra taşı, bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda bir liman kenti olan Finike portakal üretiminde de zirve konumdadır.



Antalya'nın batısında yer alan Kaş, hem şehrin hem de ülkemizin en çok turist çeken ilçelerinin başında geliyor. Barit ve alüminyum gibi madenlerin de çıkarıldığı ilçenin nüfusu 58.600'dür. Şelaleleriyle ünlü olan Manavgat'ın yüz ölçümü 2283 kilometrekaredir. Antalya'nın en büyük ikinci ilçesi olan Manavgat'ta geniş ormanlık alanlar ve yaylalar da bulunuyor. Toros Dağlarının eteklerinde yer alan Kemer, Antalya'nın en uzun kıyı şeridine sahip ilçelerinden biridir.



Antalya şehrinde yer alan diğer ilçeler: Akseki, Aksu, Serik, Kumluca, Demre, Döşemealtı, Korkutel,

Konyaltı, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı ve Gazipaşa'dır.