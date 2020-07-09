AÖF final sonuçları açıklandı - 2020 AÖF bahar dönemi sonuçları sorgulama sayfası

Ve beklenen oldu... Yaz okulunun tekrar açılmasını isteyen binlerce kişi deyim yerindeyse muradıan erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden sevindirici bir duyuru geldi.AÖF sonuçları açıklandı!

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ YAZ OKULU DUYURUSU

AÖF'ten yapılan son dakika duyurusunda "Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz." denildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI