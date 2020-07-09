AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF'ten yeni yaz okulu duyurusu

Ve beklenen oldu... Yaz okulunun tekrar açılmasını isteyen binlerce kişi deyim yerindeyse muradıan erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden dün sevindirici bir duyuru geldi. Şimdi öğrenciler bir başka sevindirici haberi yani AÖF bahar dönemi sonuçlarını bekliyor.

AÖF SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bir önceki AÖF sonuçları rekor bir süreyle sınavın bitiminden hemen bir gün sonra açıklanmıştı. Bu seferki sınavda da aynı beklenti oluşurken sonuçları en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ YAZ OKULU DUYURUSU

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

AÖF'ten yapılan son dakika duyrusunde "Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz." denildi.