BİST118.044-0.30EURO7.810.37USD6.860.14ALTIN397.21-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Üç ders sınavı geri geldi mi?
    ABONE OL
    13.07.2020 - 15:09 |

    AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Üç ders sınavı geri geldi mi?

    AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulunun başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı. Öte yandan üç ders sınavını geri isteyen öğrenciler sıklıkla sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunuyorlar. İşte detaylar...

    AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Üç ders sınavı geri geldi mi?

    AÖF yaz okulu kaldırılmış daha sonra yoğun talep üzerine tekrar getirilmişti. Fakat bu sefer 3 ders sınavının yapılmayacağı belirtildi. Binlerce kişi deyim yerindeyse yorum yağmurunda bulunurken şimdi sıklıkla 'AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Üç ders sınavı geri geldi mi?' soruları soruluyor.

    AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI AÇIKLAMASI

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan son açıklamada şöyle denildi: "Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

    Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

    Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

    “Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

    Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."

      Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... MSB duyurdu! Türk-Rus ortak devriyesine terör saldırısı

      Son dakika... MSB duyurdu! Türk-Rus ortak devriyesine terör saldırısı

      Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

      Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

      Son durumu canlı yayında anlattı!

      Son durumu canlı yayında anlattı!

      Metin Feyzioğlu'ndan çoklu baro düzenlemesiyle ilgili açıklama

      Metin Feyzioğlu'ndan çoklu baro düzenlemesiyle ilgili açıklama

      Sıradaki Haber