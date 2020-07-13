AÖF yaz okulu kaldırılmış daha sonra yoğun talep üzerine tekrar getirilmişti. Fakat bu sefer 3 ders sınavının yapılmayacağı belirtildi. Binlerce kişi deyim yerindeyse yorum yağmurunda bulunurken şimdi sıklıkla 'AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Üç ders sınavı geri geldi mi?' soruları soruluyor.

AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan son açıklamada şöyle denildi: "Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz."