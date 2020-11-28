Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atasözleri insanlara doğru yolu gösterdiği gibi bazı zamanlarda da yanlışların ne olduğunu söylemektedir. İşte bu atasözlerimize örnek olabilecek nitelikteki atasözlerimizden birisi de "Araba devrilince yol gösteren çok olur" olmaktadır. Bu atasözünün tanımına ve kısaca açıklamasına derledik.
Uyarıların yerinde ve zamanında yapılması önemli olmaktadır. Bu sebeple de atalarımız, araba devrilince yol gösteren çok olur atasözünü bizlere miras bırakmıştır.
Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur Atasözünün Tanımı Nedir?
Bu atasözünün tanımına bakıldığında karşımıza çıkan açıklama, kötü olabilecek bir olayın başında bir kişi uyarılmadı ise olay kötü bir şekilde sonlanınca akıl vermeleri de gereksiz olur, olmaktadır.
Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur Atasözünün Kısaca Açıklaması
Yanlışları anlatan atasözlerinden birisi olan "araba devrilince yol gösteren zor olur" açıklaması şu şekilde olmaktadır. İnsanların, özellikle en yakınlarındaki, kötü olabilecek bir olay ile karşılaşma ihtimali olduğunda önceden uyarılmaları gerekmektedir. Çünkü bazı durumlarda insanlar bu kötü sonuçları göremeye bilmektedir. Bu durumlarda eğer insanlar işin başında uyarılmazlar ise, işin sonu kötüye vardığında o zaman yapmasaydın, etmeseydin diye öğüt vermek yersiz olmaktadır. Ancak ne var ki birçok insan ancak ve ancak araba devrildikten sonra öğüt vermektedirler.