Aritmetik Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır? Arimetrik Hesaplama Formülü

Aritmetik ortalama, belirli bir sayıdaki sayı dizisinin toplamının sayı adedine bölünmesidir.

Aritmetik Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Eğer aritmetik ortalama hesaplama yapmak isterseniz kullanacağınız yöntem oldukça basittir. Elinizde n tane sayı varsa eğer bu n sayının ortalaması, a1+a2+a3+…+an olmak üzere bu sayıların toplamının n ye bölünmesidir. Yani a1+a2+a3+…an =x ise bu sayıların ortalaması x/n dir. Bu formül ile o sayı dizisindeki sayıların aritmetik ortalamasını hesaplamış olursunuz.

Bu yöntem oldukça basittir ve adından anlaşılacağı gibi sayıların ortasını bulmak için kullanır. Sadece matematik ve istatistik verilerde kullanılmaz. Aslında birçok mesleğinde ihtiyaç duyduğu bir formüldür. Basit yoldan sayısı fazla olan bir dizideki ortalamayı bulmak için formül önemlidir. Daha çabuk ve kesin sonuçlar verir.

Aritmetik hesaplama formülü

Aritmetik hesaplama yapmak için size verilen sayıları formüle yerleştirmek yeterlidir. Oldukça basit ve anlaşılır bir formüldür. Elinizdeki sayıların toplamının, elinizdeki toplanan sayıların sayısına bölümüdür.

Örnek olarak: Bir şirkette çalışan Ahmet, Hasan ve Hüseyin farklı maaşlar almaktadır. Şirket ortalama olarak bu üç çalışana ne kadar ödeme yaptıklarını bulmak için verdikleri üç maaşı önce toplamalılar ve 3’e bölmelilerdir.

Ahmet 2000 lira, Hasan 2300 lira, Hüseyin ise 2600 lira maaş almaktadır. İlk olarak bu üç maaşı toplarsınız. 2000+2300+2600= 6900 olur. Daha sonrasında bu 6900’ü 3’e bölerek ortalamayı bulabilirsiniz. Yani bu üç maaşın ortalaması 6900/3=2300 dür.